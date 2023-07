Edoardo Donnamaria si definisce cantante: “Faccio sul serio, ecco i miei singoli”

Edoardo Donnamaria si è pensato cantante nel corso della sua ultima intervista a Blogo sottolineando di aver “appena firmato un contratto di distribuzione con ADA Music Italy, divisione Warner Music Italia” e che tutti i suoi singoli scritti dopo il reality sono stati ispirati ad Antonella Fiordelisi “tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GFVip sono ispirate alla nostra storia“.

L’ex volto di Forum ha poi ammesso di non aver mai studiato canto ma che inizierà a farlo “non appena rientro dalle vacanze“, ma nonostante questo non ha problemi con le critiche perché per sua fortuna sono fatte da poche persone. “Il mondo degli hater è grandissimo anche se in realtà si tratta di una piccola percentuale di persone che si moltiplica con profili falsi“. Insomma, nessuno lo critica perché di base nessuno lo conosce artisticamente parlando se non quelle mille fan accanite che griderebbero alla meraviglia pure se facesse un singolo di peti.

Quando a Edoardo Donnamaria è stato chiesto se si sente più conduttore tv, speaker radiofonico o cantante ha risposto che ha “fatto un po’ di tutto e abbastanza bene”.



“Non amo le etichette. Ho fatto un po’ di tutto e abbastanza bene. Ho fatto televisione, radio, ho presentato eventi dal vivo, ho cantato live. Mi piace fare tante cose, spero di poter continuare. Sicuramente le più grandi passioni sono la scrittura e la musica“.

Edoardo Donnamaria: “A Sanremo quando sarò pronto”

Fra i sogni di EdoDonna anche quello di partecipare al Festival di Sanremo, ma solo quando si sentirà pronto al 100%.

“Sanremo? Ma che sei matto. Ovviamente per chiunque faccia musica Sanremo è il sogno, ma io non voglio bruciare le tappe. Se ne parlerà quando sarò pronto al 100%. Non vai a giocare la finale di Champions League se non ti sei allenato tutto il tempo”.

Insomma, ora vorrei anche pubblicarvi il suo ultimo singolo… ma non vi odio a tal punto.

“Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno”.

