Edoardo Donnamaria prende in giro Nikita: politica e frecciatine

Nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon non sono mai stati bff e lui in più occasioni l’ha criticata definendola poco autentica. Le cose non sono cambiate adesso che lei è diventata la ‘madre’ di progetti di legge firmati dal ministro Matteo Salvini. Il leader della Lega il mese scorso si è confrontato anche con la vincitrice del GF Vip e con lei ha partorito l’idea dei ‘taxi gratis fuori dalle discoteche‘, da destinare a chi ha bevuto troppo… mojito.

Sarà sulla scia dell’entusiasmo del progetto di legge con mr Salvini, ma Nikita in questi giorni sul suo profilo Twitter ha parlato addirittura di giustizia, carceri e centri per i minori.

“L’Italia è uno stato che ha da sistemare miriadi di cose. Uno tra questi, è la giustizia. Un abbasso degli stipendi ai politici per incrementare invece nelle costruzioni di carceri e Leggi più severe con tempistiche minori, potrebbe aiutare. Per “Tempistiche minori” intendo la lentezza dei processi giudiziari.

Idee espresse, carceri in sovraffollamento da anni, giustizia che non vedo, minorenni in comunità perché minorenni, dopo violenze di gruppo con tanto di riprese. Non c’è molto da lasciar fare, la prossima potrei essere io, mia nipote, la tua vicina. Ma va bene, Ora torno sugli unicorni.

Da cittadina italiana, non mi sento al sicuro in Italia. Sono parole forti ma è la verità dei fatti. Non ho spazio per spiegarvi pure il perché, ma vi chiedo. Tu, ti senti al sicuro in Italia?”