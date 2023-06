Edoardo Donnamaria parla dopo lo sfogo di Antonella: “Momento peggiore”

Per una settimana sono circolati quotidianamente rumor su una crisi (e addirittura su una rottura) e alla fine ieri sera Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia in cui ha parlato di problemi nella relazione con Edoardo Donnamaria: “Non fatemi le solite domande, vi chiedo questo piccolo favore. Posso dire che non mi farò mai mettere al secondo posto. Devo dire che ho sempre dato troppo nelle mie storie, ma voglio che l’altra persona mi dia lo stesso rispetto. Ciò che è accaduto non è da imputare a me. Vi ringrazio per rispettare questo periodo“.

A distanza di poche ore anche Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio. L’ex gieffino ha festeggiato un bel traguardo professionale e nel farlo ha detto che questa bella notizia non poteva arrivare in un periodo peggiore di questo: “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene“.

E dopo gli Oriele, a quanto pare anche i Donnalisi sono in crisi.

Edoardo sulla storia con Antonella fuori dal GFVip.