Edoardo Donnamaria: L’Incredibile Aggressione da una Fan ‘Tremavo’

Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente raccontato un episodio inquietante durante una diretta sul suo canale Twitch, nel quale ha rivelato di essere stato aggredito da una fan. L’incidente è avvenuto mentre si trovava al lavoro in radio. La giovane donna, apparentemente instabile, si sarebbe avvicinata a lui con la scusa di consegnargli un regalo, per poi attaccarlo verbalmente. Edoardo ha condiviso che nei giorni successivi all’aggressione ha ricevuto messaggi minatori su Instagram da parte della stessa persona, compresi riferimenti a sue ex fidanzate e commenti inopportuni sulla sua attuale relazione.

Donnamaria ha descritto la situazione come estremamente inquietante, esprimendo la sua ansia e il suo disagio per l’accaduto. Durante la diretta, ha detto: “Questa persona ha iniziato a dire che non dovevo pubblicare la mia ultima canzone, e ha tirato in ballo delle persone, affermando che sarebbero state disperate per me”, chiarendo anche che la donna lo ha accusato di averla aggredita. Fortunatamente, ci sono telecamere nella zona, e questo potrebbe aiutare a chiarire la situazione.

Edoardo ha sottolineato che se qualcuno desidera attaccarlo per parlare di cose piacevoli o chiedere una foto, non ha problemi, ma ha chiesto fermamente a questa fan di allontanarsi dalla sua vita. Ha aggiunto, visibilmente emozionato, che questa non è la prima volta che vive esperienze del genere, sottolineando la gravità della situazione.

Non è chiaro se la donna sia una delle tante fan deluse per la fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi o se si tratti semplicemente di una persona che cerca attenzione in modo malsano. Ciò che conta è che Donnamaria ne sia uscito incolume, anche se il trauma emotivo resterà con lui. Tale episodi illustrano il lato oscuro della fama e i rischi connessi a una vita sotto i riflettori, dove la linea tra ammirazione e ossessione può diventare pericolosamente sottile.