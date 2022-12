Edoardo Donnamaria lascia Antonella e spiega perché: “Spero sia chiusa definitivamente”

Ci risiamo, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno discusso per l’ennesima volta (ormai non si contano nemmeno più le litigate). I due si sono allontanati e adesso fanno parte di schieramenti opposti nella casa del GF Vip. Se l’influencer campana è nel gruppo di Antonino, Daniele, Davide, Dana, Attilio e Sarah, il volto di Forum fa squadra con Oriana, Giaele, Micol, Tavassi e Luca.

Nella casa di Cinecittà in diversi si sono chiesti se quello tra Edoardo e Antonella è solo uno screzio o se è finita (di nuovo). Davide Donadei senza giraci intorno ha fatto la fatidica domanda: “Ma quindi è finita, avete chiuso?“. Edoardo Donnamaria ha subito risposto: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!“.

Edoardo D su Antonella:”il mio obiettivo ora è: prendetevela se v’aregge”#GFVIP pic.twitter.com/afqXusKaHa — ɢɪᴏɪᴀ (@_che_fatica) December 30, 2022

Antonella Fiordelisi vs Edoardo Donnamaria: “Gli butto tutte le sue camicie”.

Stessa posizione anche per la Fiordelisi, che si è sfogata con Antonino, Andrea e Dana e ha detto di non voler nemmeno dormire con Edoardo. Antonella ha anche pensato di buttare le camicie del suo (ex?) ragazzo, come insegna Giulia De Lellis (che però poi le tagliava anche).