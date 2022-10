Edoardo Donnamaria “interessato a uomini e donne e attratto da Alberto De Pisis” i dubbi di Antonella

I continui massaggi ad Alberto De Pisis, il bacio con Daniele Dal Moro e le confessioni sulla sua fluidità, questi sono soltanto alcuni episodi in cui Edoardo Donnamaria ha dimostrato di essere un ragazzo molto libero.

Qualcuno in casa ha messo in dubbio l’orientamento del gieffino ed Elenoire Ferruzzi ha addirittura pensato che Donnamaria potesse essere attratto da De Pisis: “Io ho notato fin dall’inizio che un po’ un’attrazione per Alberto lui ce l’ha avuta. Non è uno che si fa troppi problemi secondo me fidati. E comunque a me piace tanto ed è molto simpatico. Come orientamento non ha una definizione, è molto libero”. In merito a questa fluidità si è espresso anche Daniele: “Fondamentalmente io e lui facciamo parte di questo amore libero. La nostra relazione è aperta a qualsiasi opzione“.

Edoardo Donnamaria, i dubbi di Antonella: “Interessato a uomini e donne”.

Ieri sera la Fiordelisi ha dato un mezzo palo al suo corteggiatore (ma sono sicuro che presto cambierà idea): “Magari lui è interessato sia a uomini che donne. Le donna sicuramente perché effettivamente ci sta provando con tutte. […] Si stampasse una mia foto se mi vuole addosso. Avevo notato anche un avvicinamento tra Alberto ed Edoardo e quindi ho pensato di tutto ti dico la verità. Se mi piace lui? Io caratterialmente ti dico di sì. Però ha dei lati che non mi piacciono. Sono molto gelosa e non credo potremmo andare molto d’accordo. O è per me o sto da sola che sto benissimo. Lui ha perso il treno, deve prendere l’aereo privato di Giaele. Con lei ha fatto il cretino e ho visto tutto. Se passo si scansa per non farsi vedere con lei. Magari fa le cose quando non ci sono e non posso stare tranquilla“.

Alberto invece confessato che Antonella gli ha chiesto il permesso per lasciarsi andare con Edoardo Donnamaria: “Antonella è venuta da me a chiedermi il permesso. Sì, è venuta sul letto da me a dirmi ‘ma posso o sei interessato tu a Edo?’. Io le ho detto che ovviamente poteva fare quello che voleva“.

Insomma, possiamo parlare di amore libero 2.0.

Edoardo che dice ad Alberto:

“Ti va se ti siedi un po’ sopra di me?”#GFvip pic.twitter.com/jsMuGumY9e — simona (@Simo_Val) September 29, 2022