Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: “Ti devi vergognare per quello che hai detto, sei fuori di testa”

Come sappiamo, Edoardo Donnamaria durante l’ultima puntata ha nominato Oriana Marzoli per far felice Antonella Fiordelisi, ma quando è finita in nomination contro Nikita Pelizon e George Ciupilan il vippone è andato in crisi. Subito dopo la puntata, infatti, è andato dalla spagnola. “Se avessi saputo che saresti andare in una nomination come questa non ti avrei nominato“.

Il sentiment di Edoardo nei confronti della nomination fatta ad Oriana è arrivato anche alle orecchie di Antonella che, ovviamente, non l’ha presa bene. Anzi. Quando ne ha discusso col fidanzato gli ha pure dato del cane e si è rifiutata di dormirci insieme.

Edoardo e Oriana, duri attacchi di Antonella e Daniele: “Lui è il suo cane allora!” https://t.co/ZHGVdxxsmQ #GFVip #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2023

La mattina dopo ha raccontato il fatto ai suoi compagni d’avventura, ma notando un racconto un po’ fazioso è intervenuto anche Edoardo Donnamaria a gamba tesa. “Dì le cose come stanno, te non sopporti il fatto che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta“, ha urlato contro Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

La furia del vippone è poi continuata: “Io sono libero di sentirmi in colpa o dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero?“. “Fai l’amico con tutti perché evidentemente hai paura delle nomination e di metterti contro il tuo gruppetto“, ha risposto Antonella. “Non mi sembra di fare il carino con tutti, con Antonino non ci diciamo una parola, così come con Attilio“, ha continuato lui.

“Mi hai dato del cane, vergognati”

“Qua c’è un clima di M, se io vengo da te e ti dico ‘Antonella mettiti in testa che io ad Oriana voglio bene’ te mi rispondi ‘Sei un cane non ti voglio più vedere’. Questa sei, accetta la verità dei fatti. Brava! Che tu mi dica che sono un cane perché sono andato da Oriana a dirle che mi dispiace? Ma te stai fuori di testa, cane lo dici a tua sorella, imbecille“. Quando la Fiordelisi ha provato a giustificarsi: “Cane te lo dicono tutti quanti e in tre mesi sei stato zitto! Te lo dico io e sbrocchi“, Edoardo Donnamaria ha saputo risponderle a tono: “E lo sai dopo che me l’ha detto Oriana cosa è successo? Che mezzora dopo è venuta piangendo chiedendomi scusa. Tu cosa hai fatto? Che sei andata a dormire in un altro letto. Ti devi vergognare“.

Quanto durerà questa rottura?

PH | Endemol Shine Italy