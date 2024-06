Edoardo Donnamaria canta (ancora) sul palco di RTL

È passato un anno da quando Edoardo Donnamaria con lo pseudonimo di Drojette è salito sul palco del Pizza Village di RTL 102.5 per cantare il suo singolo. E quest’anno *RULLO DI TAMBURI* lo ha rifatto. Proprio ieri sera l’ex vippone ha svestito i panni dello speaker radiofonico per impugnare il microfono e farci ascoltare la sua nuova canzone.

Ecco il video:

🍕 Ed è il momento del nostro #Drojette sul palco del #PizzaVillage! Che emozione!😍 Segui la diretta ▶️ https://t.co/0N2WajyVi2@NaPizzaVillage pic.twitter.com/ADOgOMsmIe — RTL 102.5 (@rtl1025) June 23, 2024

“Non amo le etichette” – le sue parole – “Ho fatto un po’ di tutto e abbastanza bene. Ho fatto televisione, radio, ho presentato eventi dal vivo, ho cantato live. Mi piace fare tante cose, spero di poter continuare. Sicuramente le più grandi passioni sono la scrittura e la musica“.

Edoardo Donnamaria è pure in buona compagnia: anche la sua ex coinquilina del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, oggi ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Unika.

Edoardo Donnamaria: “A Sanremo quando sarò pronto”

Fra i sogni di Drojette anche quello di partecipare al Festival di Sanremo. “Per chiunque faccia musica Sanremo è il sogno, ma io non voglio bruciare le tappe. Se ne parlerà quando sarò pronto al 100%. Non vai a giocare la finale di Champions League se non ti sei allenato tutto il tempo”. […] “Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno”.