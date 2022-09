Edoardo Donnamaria bisessuale, Elenoire Ferruzzi ne è convinta

Edoardo Donnamaria sarebbe bisessuale secondo Elenoire Ferruzzi.

L’icona LGBT+ (che è anche convinta che Luca Salatino sia innamorato di lei) avrebbe confessato ad Antonino Spinalbese questa sua ipotesi basata su non si sa bene cosa.

Edoardo Donnamaria è infatti un ragazzo dichiaratamente etero e sicuro del proprio orientamento sessuale. Non soffrendo di mascolinità tossica non ha problemi a scherzare con gli altri ragazzi gay della casa (fra massaggi ai piedi ad Alberto De Pisis e coccole con Giovanni Ciacci); né ad indossare le sue pantofole preferite: di pelliccia rosa.

Il volto di Forum, inoltre, è cresciuto in una famiglia aperta e non omofoba, dato che ha un fratello maggiore felicemente gay e sposato con un americano. Il rapporto fra i due è splendido e il gieffino ha pure un tatuaggio dedicato a lui.

Insomma, se un ragazzo etero scherza e gioca tranquillamente con un gay non fa di lui necessariamente un ragazzo bisessuale. Così come non può essere tacciato di transfobia un uomo che scherza con una donna transgender ma non si innamora di lei.

Amen.

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip con Alberto De Pisis e Giovanni Ciacci