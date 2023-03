Edoardo col megafono in piena notte fuori la Casa del GFVip

Edoardo Donnamaria è uscito dal portone ed è rientrato dalla finestra dato che stanotte, armato di megafono, è andato a urlare fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

Munito di tablet per scoprire quando fossero presenti i vipponi nel cortiletto, alla prima occasione di via libera ha impugnato il megafono ed ha urlato. “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“. La Fiordelisi ha sentito e si è messa a piangere di gioia.

Io volevo andare a dormire ma Donnamaria anche da fuori fa sballare un fandom 😭❤️ #donnalisi pic.twitter.com/KzReUOOapd — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) March 11, 2023

Edoardo e Antonella, il megafono è il loro unico mezzo di contatto

Questo teoricamente dovrebbe essere l’unico loro contatto fino alla fine del programma dato che lui, da squalificato, non può andare in studio e quindi neanche rientrare in casa per fare delle sorprese. Questo almeno è ciò che impone la “nuova linea” imposta da Pier Silvio Berlusconi, dato che in passato questa regola è stata più volte raggirata. Tipo con Ginevra Lamborghini, squalificata ma perennemente presente in studio e addirittura rientrata in qualità di ospite per una settimana.