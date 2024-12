Edoardo Bove: Ritorno in campo dopo il malore e valutazioni del cardiologo sul futuro all’estero

“Quello che è successo domenica è la testimonianza della parte genuina del calcio: quella che si nutre di emozioni vere, di storie personali e di un forte legame tra chi gioca e chi tifa”, ha dichiarato Edoardo Bove in un lungo post su Instagram, dopo aver subito un malore durante la partita Fiorentina-Inter. Il centrocampista ha voluto ringraziare tifosi, compagni e avversari, esprimendo la sua intenzione di tornare presto in campo.

Bove ha descritto l’episodio come un momento che ha confermato quanto il calcio vada oltre il semplice gioco, il campionato o la carriera. Ha parlato dello sport come di una “comunità di persone” unite da una passione comune, condividendo momenti di gioia e anche di emozioni forti come commozione, rabbia, delusione e sofferenza. Ha sottolineato l’autenticità di questo sport, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

Dopo il malore, il calciatore ha dovuto sottoporsi a un intervento per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo rimovibile. Bove ha evidenziato l’incredibile forza e coraggio derivati dal calore dei tifosi e dalla solidarietà dei compagni di squadra. Ha invitato i sostenitori a mantenere viva la vera essenza del calcio, senza lasciarsi influenzare dall’aspetto commerciale, apprezzando l’affetto ricevuto.

Nel suo messaggio, Bove ha assicurato che sta bene, enfatizzando l’importanza della sua salute. Ha chiuso il post promettendo un imminente ritorno in campo. Tuttavia, il cardiologo Giampiero Patrizi ha avvertito che potrebbe non essere consigliabile per lui continuare a giocare a livello agonistico, a causa dei rischi legati alla sua condizione. Ha spiegato che se Bove ha subito un episodio di fibrillazione, potrebbe verificarsi di nuovo in futuro, sottolineando l’importanza di monitorare la sua salute.

Il cardiologo ha raccomandato di evitare attività fisiche intense, indicando che il gioco potrebbe aggravare la sua situazione. In sintesi, l’episodio di Bove ha sollevato questioni sia sul valore del calcio come comunità, sia sulla sicurezza degli atleti in condizioni di salute delicate.