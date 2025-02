Edoardo Bove ospite alla finale di Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato che il calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. Questo annuncio è stato fatto a pochi giorni dall’inizio della manifestazione e arriva dopo che Bove, il 1° dicembre, aveva subito un malore durante una partita di Serie A contro l’Inter. L’episodio ha destato preoccupazione, ma Bove è stato prontamente soccorso e portato all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato dichiarato fuori pericolo, sebbene avesse bisogno di un lungo ricovero.

Nel corso della serata finale, prevista per sabato 15 febbraio, Bove salirà sul palco, dove risponderà a tre domande di Conti, condividendo la sua esperienza sia in ospedale che riguardo al percorso che lo porterà a ritornare a giocare. La notizia del suo intervento sul palco era già circolata in modo informale prima della conferma ufficiale di Conti, grande tifoso della Fiorentina.

Dopo il malore, Bove ha ricevuto un defibrillatore sottocutaneo per prevenire future complicazioni. Recentemente, grazie a una deroga della Figc, ha avuto la possibilità di sedere in panchina durante la partita Fiorentina-Udinese, segno di un’ulteriore fase nella sua ripresa. La sua volontà di tornare in campo è stata espressa in un post su Instagram, e il pubblico attende con interesse il racconto di questo giovane calciatore durante il Festival di Sanremo.