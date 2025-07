Edoardo Bennato e il concerto storico di San Siro nel 1980

Il 19 luglio 1980 è una data che rimarrà impressa nella storia della musica italiana. Quel giorno, 80.000 fan si riunirono allo stadio di San Siro a Milano per assistere a un concerto memorabile di Edoardo Bennato, che si esibì con brani come “Sono solo canzonette” e “Il rock di Capitan Uncino”, accanto a successi iconici come “Un giorno credi” e “Il gatto e la volpe”.

Questo evento segnò un primato di presenze per un artista italiano, superato solo recentemente dal leggendario concerto di Bob Marley. In preparazione del concerto, Bennato aveva già conquistato il pubblico con il singolo “Uffà uffà”, e la sua popolarità continuò a esplodere con il lancio di “Sono solo canzonette”, che scalzò dal podio album storici come “Una giornata uggiosa” di Lucio Battisti e “The Wall” dei Pink Floyd.

Nonostante avesse già registrato concerti a Torino e Napoli, con partecipazioni di circa 40.000 e 60.000 spettatori, nessuno poteva prevedere il gigantesco successo di San Siro. Bennato, consapevole dell’affluenza, richiese un sistema di amplificazione potenziato. Durante il concerto, il pubblico rispose con un’onda di accendini, creando un’atmosfera straordinaria.

Questo concerto rappresentò il culmine della carriera di Bennato, che, con la sua chitarra e il suo stile semplice, senza fronzoli commerciali, contribuì a rivoluzionare il panorama della musica live italiana. La sua capacità di toccare il cuore degli spettatori, senza alcun riferimento volgare, lo rese una figura di riferimento per le generazioni future di artisti.