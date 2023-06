Edo Fendy dedica un singolo a Harry e Meghan

Si intitola ‘Harry & Meghan’ il nuovo singolo di Edo Fendy, l’artista classe 1996 che in poco tempo è diventato uno dei nomi rivelazione della trap italiana, pronto a tornare con un brano che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 23 giugno. Su un beat trap con note dal richiamo orientale, il pezzo esprime il calore delle sbandate estive, dove il sentimento lascia spazio ad aspetti più passionali. Nelle sue barre, Edo Fendy è pronto a lasciarsi andare ai tipici divertimenti estivi, senza prendersi troppo sul serio e senza pensare ai problemi, ma solo al flirt con la sua ragazza del momento, sulla bocca di tutti proprio come la celebre coppia Harry e Meghan.

Il titolo del singolo infatti, ‘Harry & Meghan’, si rifà ad una delle coppie più discusse del momento e della storia reale inglese, anticonformista e, talvolta, ribelle. È questa la relazione che Edo Fendy vorrebbe vivere, spensierata e incurante del giudizio degli altri. Nel testo non mancano i riferimenti alla sua storia e alla sua carriera nel mondo urban. La cover del singolo, inoltre, vede la partecipazione straordinaria della creator da 796 mila di follower, Martina Trinca.

Dopo essere stato membro della Sugo Gang, Edo Fendy, pseudonimo di Edoardo Gallio, nel 2021 Edo Fendy decide di intraprendere un percorso da indipendente ed esce con due singoli prodotti da Mazay, ‘Madre mia’ e ‘Troppo fresco’. Nel 2022 partecipa ad featuring per Alex Margiela nel brano ‘Charged’, prodotto da Luca Vita. Successivamente consolida la collaborazione con il producer Luca Vita in tre singoli entrambi realizzati nello stesso anno: ‘Mille baci’, ‘Baccalà’ e ‘Mustang’. Il 2023 è l’anno in cui l’artista si mette di nuovo in gioco: presto debutterà come attore protagonista in ‘Dreams’, un film di Elena Rotari e Virgo production, nel cui cast c’è anche Pietro Bontempo, Jane Alexander, RoberryC, Eleonora Gaggero e Sofiane Antonio Rabeh.