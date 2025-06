Editing Video con Meta AI: Scopri le Novità Creative

Meta ha lanciato una nuova funzionalità di video editing basata sulla sua intelligenza artificiale, Meta AI. Attraverso un post sul blog ufficiale, l’azienda ha annunciato la possibilità di modificare video in modo creativo, utilizzando 50 prompt preimpostati. Gli utenti possono caricare clip di massimo 10 secondi e scegliere trasformazioni come cambiare ambientazione, stile visivo o abbigliamento dei soggetti.

La funzione è accessibile tramite l’app Meta AI, il sito Meta.AI e l’app Edits, attualmente disponibile negli Stati Uniti e in oltre una dozzina di altri Paesi, ma non in Italia.

Meta ha sviluppato questa tecnologia attraverso modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa, ispirati a sperimentazioni precedenti come Movie Gen. L’editing video è reso semplice: caricando un breve clip e selezionando un prompt, l’AI rielabora il video, creando immediatamente un confronto tra l’originale e la versione modificata. Gli utenti possono condividere i loro lavori direttamente su Facebook e Instagram, rendendo la creazione di contenuti accessibile anche a chi non ha esperienze nel montaggio.

L’obiettivo di Meta è di democratizzare la creazione video, rendendo strumenti avanzati fruibili a una vasta audience. L’azienda ha collaborato con content creator per integrare funzionalità pratiche, facilitando l’uso nei flussi creativi quotidiani. Questa innovazione fa parte di un percorso di ricerca avviato nel 2022, culminato nell’integrazione di soluzioni sofisticate per trasformare la produzione audiovisiva, avvicinando sempre di più il pubblico all’intelligenza artificiale.

