Edilizia Innovativa: Sostenibilità e Tecnologia per le Città del Futuro

Un convegno a Palazzo di Ripetta a Roma, organizzato da Green Building Council Italia (GBC Italia), ha affrontato la costruzione di un futuro in cui l’edilizia diventi un pilastro del cambiamento e promuova la cultura della sostenibilità nel real estate. Il presidente di GBC Italia, Fabrizio Capaccioli, ha sottolineato che le città del futuro non saranno valutate solo per le loro tecnologie, ma anche per la loro capacità di essere più umane e inclusive, vicine ai bisogni delle persone. Ha evidenziato la necessità di andare oltre il minimo indispensabile, puntando su case realmente sostenibili e su un futuro che metta al centro le persone e le comunità, valorizzando il made in Italy come motore di trasformazione etica negli investimenti.

Durante il convegno è stato firmato un Memorandum d’intesa tra GBC Italia e RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors Italia), con la presenza di Capaccioli e Massimiliano Pulice, presidente dell’Advisory Board di RICS Italia. L’accordo mira a sostenere i membri delle due associazioni nell’implementazione di professionalità nel settore immobiliare, migliorando la fiducia e la trasparenza del mercato. GBC Italia e RICS collaboreranno per incentivare i soci a sviluppare competenze e abilità professionali.

Massimiliano Pulice ha commentato la collaborazione come un passo cruciale per RICS, evidenziando l’importanza della cooperazione tra organizzazioni per promuovere standard professionali globali e pratiche sostenibili, specialmente in Italia. L’obiettivo comune è promuovere etica e trasparenza negli investimenti immobiliari e infrastrutturali, incentivando sistemi di valutazione condivisi e una cultura della sostenibilità.

Il filosofo Cosimo Accoto ha discusso delle trasformazioni tecnologiche in atto, sottolineando che, oltre all’Intelligenza Artificiale, ci sono altre rivoluzioni come la computazione quantistica, la biologia sintetica e i criptosistemi, che stanno cambiando profondamente il nostro modo di affrontare il mondo. Accoto ha avvertito che queste trasformazioni richiedono nuove risposte culturali, in grado di produrre nuovi significati e idee per un pianeta digitale che stiamo creando, con un focus particolare sulla sostenibilità e su un nuovo modo di abitare.