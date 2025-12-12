Edilizia in Sardegna cresce ma innovazione tecnologica resta indietro

Il settore edilizio in Sardegna sta vivendo una fase di forte espansione, trainato da imprese artigiane e nuovi occupati. Secondo i dati presentati da Confartigianato Imprese Sardegna, il comparto conta 22.873 imprese, con una presenza significativa di realtà artigiane che rappresentano oltre il 57% del totale.

La forza del settore non deriva solo dalla quantità delle imprese, ma anche dalla loro resilienza, che ha permesso di affrontare periodi complessi mantenendo dinamismo e vitalità. Tra i segnali più positivi c’è il dato occupazionale, con un incremento di oltre 9.000 lavoratori impiegati nel comparto. La Sardegna ha segnato un +17,9% nel settore edilizio, il migliore risultato in Italia.

Tuttavia, emerge un punto critico: l’adozione delle nuove tecnologie procede a rilento. L’edilizia Sardegna non ha ancora integrato in modo diffuso strumenti digitali come intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio avanzati o modelli BIM. Questa mancanza limita la competitività delle imprese in un contesto globale che corre verso la transizione green, la sostenibilità e processi più efficienti.

Secondo Confartigianato, servono investimenti in ricerca, formazione e cultura tecnologica per coniugare qualità artigiana e innovazione, valorizzando sia il saper fare sia gli strumenti digitali. L’equilibrio tra tradizione e innovazione è fondamentale per affrontare nuove sfide come i cambiamenti climatici, la sicurezza nei cantieri e le nuove aspettative del mercato.