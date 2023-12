Edil San Felice, Francesco Arcione nominato nuovo Chief Operating Officer

– Francesco Arcione è stato nominato nuovo Chief Operating Officer COO di Edil San Felice, con efficacia dall’8 gennaio 2024.

In qualità di COO, Francesco Arcione si unisce al team di leadership della Società per supportare attivamente la definizione della strategia industriale e ottimizzare i processi organizzativi.

Lavorerà a stretto contatto con la dirigenza per proporre politiche industriali efficaci, garantire la capacità produttiva per progetti e gare vinte, supervisionare budget e investimenti e assicurare l’implementazione di programmi specifici per il conseguimento degli obiettivi aziendali.