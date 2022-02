Alla fine del 2021 Motorola ha annunciato per il mercato cinese Moto Edge X30, nuovo smartphone di fascia alta con diverse caratteristiche insolite. Il prodotto non ha mai visto la luce fuori dalla Cina, ma ora alcune immagini ufficiali mostrano per la prima volta la sua versione internazionale, che con ogni probabilità si chiamerà Motorola Edge 30 Pro. Innanzi tutto, il nuovo smartphone è compatibile con un pennino, proprio come il recentissimo Galaxy S22 Ultra presentato questa settimana da Samsung. L’aggiunta dello stylus è un’esclusiva della versione occidentale del prodotto.

Le fotocamere posteriori sono tre, e il display è grande 6.7 pollici. Il processore è il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1, ormai lo standard per i telefoni di fascia premium. Edge 30 Pro sarà venduto con 8 o 12GB di memoria RAM, e 128 o 256GB di storage interno. Verrà presentato come il successore a tutti gli effetti di Motorola Edge 20 e delle sue varianti, e servirà a rilanciare i telefoni Motorola nel mercato occidentale con un prodotto stylish e insolito. Nelle foto si può vedere anche una nuova custodia a portafoglio che attiva un’interessante colonna di notifiche veloci visibili sul display anche a copertina chiusa.