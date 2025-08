Edera Film Festival: i giovani talenti del cinema italiano emergono

Il cinema indipendente italiano ha trovato una nuova vetrina grazie alla settima edizione dell’Edera Film Festival, celebrato il 2 agosto. Questo evento, sempre più atteso, si è confermato come un trampolino di lancio per i talenti emergenti under 35.

La direttrice artistica Giuliana Fantoni ha sottolineato l’importanza del festival, che attira un pubblico desideroso di scoprire le nuove generazioni di cineasti. Durante la serata di premiazione, Nicola Pegg ha riscosso particolare successo con il suo cortometraggio “Soggetto Obsoleto”, dedicato agli anziani, che ha ricevuto il premio speciale del Rotary Club Treviso Terraglio per il miglior cortometraggio a tema sociale e il premio del pubblico per la sezione Focus Nordest.

Il film che ha vinto il festival è stato “L’albero” di Sara Petraglia, interpretato da Tecla Insolia, una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano. Il premio per il miglior cortometraggio è andato a “Rapacità” della giovane Martina Mele, mentre “Ogni pensiero vola” di Alice Ambrogi ha conquistato il titolo di miglior documentario. La giuria del pubblico ha scelto “Ciao Bambino” come il film preferito, contribuendo all’atmosfera di confronto che ha caratterizzato il festival.

Tra i riconoscimenti speciali, “I due orizzonti” di Giselle Eliana Chan ha ricevuto il premio Astoria, mentre “Brenta Connection” di Cristian Tommasini, ispirato a un curioso fatto di cronaca vicentina, ha ottenuto il premio della Fondazione Benetton. Nonostante le sfide produttive e distributive del settore, l’Edera Film Festival continua a offrire un’importante piattaforma per il futuro del cinema italiano.