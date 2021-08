My Father’s Daugter è il brano di debutto nel mondo della musica di Olivia, figlia di Eddie Vedder dei Pearl Jam.

La figlia di Eddie Vedder, Olivia, a soli 17 anni, fa il suo debutto nel mondo della musica con una nuova canzone scritta dal padre, frontman dei Pearl Jam e da Glen Hansard, co-protagonista del dramma musicale del 2007 Once. La canzone si intitola My Father’s Daughter, un titolo che fa capire perfettamente da dove proviene la giovane artista, che afferma di essere “la figlia di mio padre”.

My Father’s Daughter è il singolo di debutto, nel mondo della musica, di Olivia Vedder, figlia di Eddie, frontman dei Pearl Jam. Parti della canzone sono presenti nel nuovo trailer di Flag Day, un film in uscita dell’attore-regista Sean Penn e, presumibilmente, nel film stesso. L’album della colonna sonora di Flag Day uscirà lo stesso giorno in cui il film arriverà nelle sale cinematografiche, il 20 agosto: contiene My Father’s Daughter più altri contributi di Eddie, Hansard e Cat Power, il progetto del musicista Chan Marshall. Ecco il trailer del film:

Secondo la sinossi ufficiale di Flag Day, il film ha la seguente trama: “Il padre di Jennifer Vogel, John, era un uomo molto forte. Da bambina, Jennifer si meravigliava della sua energia magnetizzante e della sua capacità di far sembrare la vita una grande avventura. Le ha insegnato così tanto sull’amore e sulla gioia, ma è anche stato il più famigerato falsario nella storia degli Stati Uniti“.

Basato su eventi reali, Flag Day vede come protagonista Sean Penn e la vera figlia, Dylan, nell’”intimo ritratto di famiglia di una giovane donna che lotta per elevarsi al di sopra delle macerie del suo passato mentre riconcilia l’inevitabile legame tra una figlia e suo padre. “

Il cantante dei Pearl Jam ha due figlie con sua moglie, Jill Vedder (nata McCormick), un’attivista ed ex modella: Olivia Vedder, 17 anni e Harper Vedder di 13 anni. Dylan Penn è la figlia trentenne di Sean Penn, avuta con l’ex moglie Robin Wright.