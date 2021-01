Eddie van Halen: un murale a Los Angeles è stato inaugurato per ricordare lo storico chitarrista di origini olandesi scomparso a 65 anni.

Il 26 gennaio, Eddie van Halen avrebbe compiuto il suo 66esimo compleanno. Per la defunta rock star è stato realizzato un murale colorato del chitarrista fuori al flagship store del Guitar Center, a Hollywood. Dipinto dall’artista losangelino, Robert Vargas, il ritratto raffigura il musicista che fa a pezzi la sua chitarra, la “Frankenstrat“. Il musicista è morto ad ottobre 2020, all’età di 65 anni, dopo aver combattuto contro il cancro alla gola.

Eddie van Halen, un murale a lui dedicato nella città di Los Angeles

All’Hollywood Guitar Center, compare un murale dedicato a Eddie van Halen, uno dei più grandiosi chitarristi di tutti i tempi. A realizzato, è stato Robert Vargas, artista di Los Angeles.

Eddie van Halen

“Eddie è stato uno dei miei eroi creativi“, ha detto Vargas in una dichiarazione: “Quando ero giovane, il disco di debutto dei Van Halen è stato il primo album che abbia mai avuto. Mi ha influenzato nel corso degli anni in tanti modi diversi. Non appena è arrivata la notizia della sua morte, ho capito che dovevo fare qualcosa di creativo per commemorarlo e il Guitar Center era il luogo perfetto. Proprio qui sulla Sunset Strip, dove la band si è fatta le ossa – non riesco a pensare a un posto migliore per questo tributo e ringrazio Guitar Center per avermi dato la tela per condividerlo con il mondo”.

La foto del murale:

Hollywood Guitar Center, un luogo di numerosi tributi

Situato sulla Sunset Boulevard, la sede dell’Hollywood Guitar Center vanta già numerosi tributi al produttore di successo, inclusi cimeli strumentali e impronte di mani di Van Halen, le ultime delle quali sono esposte – in modo prominente – all’aperto sul RockWalk. L’edificio porta anche un murale di un altro dio della chitarra, Jimi Hendrix.

Negli ultimi mesi, la California e Los Angeles hanno ottenuto una serie di murales in onore degli eroi dell’intrattenimento caduti, tra cui l’attore del grande schermo, Chadwick Boseman e la superstar dei Lakers, Kobe Bryant, morto con sua figlia di 13 anni, Gianna, in un incidente in elicottero, esattamente un anno fa.