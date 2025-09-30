Eddie the Eagle e la leggenda del salto con gli sci in UK

Mercoledì 1 ottobre, alle 21, nella sala Ratti, verrà proiettato il film “Eddie the eagle – Il coraggio della follia”. Questa pellicola racconta la vera storia di Eddie Edwards, un atleta britannico con un sogno: partecipare alle Olimpiadi invernali di salto con gli sci. Nonostante le difficoltà fisiche e il disinteresse dei genitori, Eddie coltiva la sua ambizione sin da bambino. Scopre il salto con gli sci, uno sport poco praticato in Inghilterra, e si prepara per le gare di qualificazione in Germania, con l’obiettivo di rappresentare il Regno Unito alle Olimpiadi di Calgary.

Il film, interpretato da Taron Egerton nel ruolo di Eddie, si distingue per il suo spirito motivante. Mostra come un ragazzo comune possa diventare un eroe grazie alla sua determinazione e all’aiuto del suo allenatore, Chuck Berghorn, interpretato da Hugh Jackman. Diretto da Dexter Fletcher, il film è sia un biopic che una commedia sportiva, capace di intrattenere il pubblico mentre racconta la lotta di Eddie contro le avversità e il suo trionfo come icona nazionale al suo ritorno dalla competizione.

La proiezione è parte della rassegna Attivamente, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Cineforum Marco Pensotti Bruni. Dopo i film ci saranno dibattiti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Parallelamente, continuano le mostre fotografiche al Castello, curate dal Festival della Fotografia Etica di Lodi, che esplorano il potere dello sport come mezzo di inclusione e resilienza. Le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica, con ingresso libero.

Attiva.Mente è il progetto che ha ricevuto un finanziamento dal bando “Olimpiadi della Cultura” della Regione Lombardia.