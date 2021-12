L’iconica mascotte degli Iron Maiden, Eddie, unirà le forze con leggende Marvel come Wolverine e Deadpool in una colossale collaborazione.

Giusto in tempo per le vacanze, gli Iron Maiden e la Marvel hanno lanciato una nuovissima collaborazione. L’iconica mascotte delle leggende del metal, Eddie, incontrerà personaggi come Wolverine, Venom, Thanos e Deadpool in una collezione di abbigliamento e accessori, insieme alle opere d’arte del gruppoo, legate a Fear Of The Dark, The Trooper e Killers.

Iron Maiden e Marvel, collaborazione per Natale: Eddie incontra gli eroi dei fumetti

La Marvel e gli Iron Maiden hanno iniziato una collaborazione molto interessante per la quale i fan sicuramente impazziranno. Eddie, la mascotte storica del gruppo, incontra gli eroi dei fumetti, tra cui Deadpool e Thanos. “Eddie è stato a lungo fianco a fianco con i più grandi supereroi e siamo anche piuttosto orgogliosi dei mondi che abbiamo creato con le sue numerose incarnazioni, dai campi di battaglia alle tombe egizie, dai paesaggi ghiacciati alle città futuristiche“, afferma il manager della band, Rod Smallwood. Le foto del merchandising che unisce il mondo degli Iron Maiden con quello della Marvel:

Il manager, poi, continua dicendo che “Mettere alcuni dei personaggi più riconoscibili della pop art e della cultura dei comics nell’universo Maiden è una cosa che volevamo fare da anni e lavorare con Marvel è stato perfetto. Vedere dei personaggi così iconici accanto ad Eddie è qualcosa che i nostri fan ci chiedevano da tempo e abbiamo pensato che inserire figure come Venom, Thanos, Thor o Deadpool nel mondo Iron Maiden avrebbe reso felice i fan di entrambi”.

Marvel, una vera ispirazione

“La Marvel è fantastica e ambiziosa e ha ispirato i più grandi artisti, musicisti e creatori per più di 80 anni“, afferma entusiasta Paul Gitter, SVP, Marvel Licensing. “Questa collaborazione offre un altro entusiasmante esempio di come il marchio Marvel continui a spingersi nell’area lifestyle, con la musica come priorità assoluta: la collezione consente ai fan di rendere omaggio ai nostri personaggi iconici, celebrando i leggendario Iron Maiden“.

Marvel Entertainment, consociata interamente controllata di The Walt Disney Company, è una delle più importanti società di intrattenimento che fa leva su una libreria di oltre 8.000 personaggi introdotti in una varietà di media per oltre ottant’anni. I vari franchise creati sono presenti nell’editoria, nei giochi e nei media digitali. Le t-shirt e le felpe che fanno parte di questa collaborazione possono essere acquistate presso il negozio online della band, su Hot Topic e anche su EMP.

