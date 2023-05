Ed Sheeran vince la causa per il plagio di Thinking Out Loud

Ed Sheeran ha vinto la causa per il plagio di Thinking Out Loud: il cantante aveva anche minacciato il ritiro.

Ed Sheeran non ha copiato Thinking Out Loud. Il cantautore di Halifax ha vinto la causa per presunto plagio, ha vinto la sua battaglia legale e personale. Non c’è copia, semmai una leggera somiglianza. Ma non basta per parlare di plagio e per costringere il cantautore a versare nelle casse degli eredi di Ed Townsend la richiesta di risarcimento da 100 milioni di dollari. Un vero trionfo per il cantautore dai capelli rossi, che adesso può festeggiare insieme a tutti i suoi fan.

Ed Sheeran ha vinto la causa per Thinking Out Loud

L’artista britannico era stato accusato di aver plagiato il brano Let’s Get It On di Marvin Gaye, scritto con la collaborazione di Ed Townsend. La somiglianza aveva convinto gli eredi a fare causa al cantautore e alle case discografiche che avevano la hit del 2014, un brano capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo.

Ed Sheeran

Ma nonostante il rumore causato dal processo, anche a livello mediatico, il tribunale di New York ha deciso di dare ragione al cantautore. Nella serata del 4 maggio la sentenza ha confermato che l’artista ha creato il proprio pezzo in maniera indipendente. Una notizia di grande gioia per Sheeran, che a caldo ha commentato: “Gli artisti devono poter creare senza preoccuparsi ad ogni passo del percorso che detta creatività venga erroneamente messa in discussione“.

La minaccia del ritiro

Il cantante dai capelli rossi aveva, negli scorsi giorni, minacciato di abbandonare il mondo della musica. Se la sentenza fosse stata a lui sfavorevole, avrebbe rinunciato a proseguire con la sua carriera. Una minaccia che aveva spaventato tutti i suoi fan.

Alla fine, però, il tribunale ha deciso di dargli ragione, facendo esultare il mondo intero: “Sembra che dopotutto non dovrò ritirarmi dal mio lavoro“. Il cantautore ha voluto sottolineare come la sua non fosse solo una battaglia personale, ma una vera lotta per la libertà creativa di tutti gli artisti del mondo. La sua è stata perciò una vittoria simbolica che, a suo parere, deve incoraggiare gli artisti a sentirsi liberi di esprimere la propria arte, senza dover temere ripercussioni di questo tipo. Una lettura forse anche esagerata della situazione. Una cosa però è certa. Il mondo della musica potrà ancora godere del talento di Sheeran. E di cantautori del suo spessore ne abbiamo davvero ancora bisogno.

Di seguito il video di Thinking Out Loud di Ed Sheeran: