ED SHEERAN: Tra i 100 Personaggi più Influenti del 2025 secondo Time

Ed Sheeran è stato scelto dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del 2025, ricevendo anche una delle cinque copertine internazionali di quest’edizione annuale. Questo riconoscimento sottolinea non solo l’impatto globale dell’artista britannico, ma anche la sua evoluzione creativa e personale. In un’intervista con Time, Sheeran ha condiviso di aver ridimensionato le sue ambizioni competitive per concentrarsi su ciò che davvero conta: la musica dal vivo, la famiglia e la gioia di scrivere canzoni senza pressioni, riflettendo un passaggio dalla corsa al successo alla cura del momento presente, visibile anche nel suo ultimo lavoro.

È stato recentemente pubblicato il singolo “Azizam”, accompagnato da un videoclip diretto dal regista americano-iraniano Saman Kesh. Il video, in modo giocoso e surreale, rappresenta un matrimonio persiano, trasformando l’immaginario culturale in un’esperienza di “amore travolgente”. L’atmosfera è un caleidoscopio di colori, cibo, danza e abiti tradizionali, concepita come una dichiarazione d’amore per la cultura persiana. Nel video appaiono vari talenti persiani, come l’attore emergente Shervin Alenabi, la cantautrice Eyelar e il comico Omid Djalili, insieme a leggende della musica persiana come Andy e Googoosh, con i quali Ed ha pubblicato una versione speciale di “Azizam” in persiano. Gli elementi chiave della cultura persiana presenti nel video includono baci, cibo, abbigliamento e danza.

Ed Sheeran si esibirà in tour in Italia a giugno 2025, il 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.