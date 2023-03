Ed Sheeran, – (Subtract): uscita e tracklist del nuovo album

Ed Sheeran, – (Subtract): la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del cantautore inglese.

Ed Sheeran racconta il periodo più duro della sua vita nel suo nuovo album, appena annunciato. S’intitola – (si legge Subtract) ed era stato già anticipato qualche giorno fa da un video condiviso su Instagram dallo stesso artista. Un disco che arriva a distanza di quasi due anni da Equals, disco pubblicato nel 2021, e che si preannuncia come uno dei lavori più dark nella carriera dell’artista di Halifax, che ne ha raccontato la genesi in un lungo post pubblicato proprio sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ed Sheeran presenta il nuovo album Subtract

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti i fan del cantautore più amato degli ultimi quindici anni è il 5 maggio 2023. Ancora poche settimane e potremo ascoltare un disco in cui Sheeran ha fatto confluire un po’ tutte le sensazioni vissute nell’ultimo periodo, con un focus sulla salute mentale, messa a dura prova da eventi traumatici come la scoperta del tumore di sua moglie o la morte di un suo carissimo amico.

Ed Sheeran

Racconta lo stesso artista nel suo lungo post su Instagram: “All’inizio del 2022 una serie di eventi hanno cambiato la mia vita e il modo in cui concepivo la musica e l’arte. Nel giro di un mese a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore e che non poteva ricevere cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera“.

In quel periodo ha vissuto sensazioni diverse, che andavano dalla paura alla depressione, dall’ansia alla tristezza, e ha provato a raccontare tutto questo e a far confluire tutti i questi sentimenti in un nuovo album esorcizzando un periodo difficile attraverso la musica, consapevole che quello che sta per pubblicare è l’album più “lo-fi” della sua carriera, forse il meno venduto, ma il più amato.

I dettagli di Subtract

Album realizzato con l’aiuto di Aaron Dessner dei National, artista che ha già lavorato con la sua grande amica Taylor Swift, – è un disco che potrebbe fungere da terapia per il cantautore di Halifax, che ha voluto dare un senso ai sentimenti trasformandoli in musica.

All’interno dell’album saranno presenti quattordici brani:

1 – Boat

2 – Salt Water

3 – Eyes Closed

4 – Life Goes On

5 – Dusty

6 – End of Youth

7 – Colourblind

8 – Curtains

9 – Borderline

10 – Spark

11 – Vega

12 – Sycamore

13 – No Strings

14 – The Hills of Aberfeldy

Brani che rispecchieranno momenti molto delicati della sua vita, come confessato dallo stesso cantautore: “Questo album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo rispetto alla vita“.

Di seguito la cover: