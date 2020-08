Lo scorso dicembre Ed Sheeran ha salutato i fan ed ha annunciato una lunga pausa per dedicarsi agli amici e alla sua famiglia, anche se ha promesso che prima o poi tornerà con un nuovo disco. Il comeback del cantante britannico però non è imminente, visto che il The Sun poche ore fa ha annunciato che Ed presto diventerà padre. Il cantautore e la moglie Cherry Seaborn aspettano un figlio e lo sanno da mesi, ma l’hanno rivelato ad amici e parenti da poche settimane e pare che il/la piccol* nascerà entro la fine di settembre.

“Ed Sheeran e Cherry sono al settimo cielo. Sono molto entusiasti, ma hanno mantenuto le cose molto discrete. Non volevano che si sapesse subito. – ha confessato una fonte al The Sun – Il lockdown era una scusa perfetta per non farsi vedere troppo in giro, ma le cose adesso si stanno avvicinando e l’entusiasmo è cresciuto così hanno iniziato a dirlo ad amici e familiari. Stanno solo facendo gli ultimi preparativi a casa e il bambino è atteso entro la fine dell’estate. È un momento davvero felice e le loro famiglie sono felici per loro e non vedono l’ora di incontrare il nuovo arrivato”.

