Ed Sheeran ha stretto un accordo per diventare sponsor dell’Ipswich Town, squadra di calcio di cui è da sempre fan.

La squadra di calcio inglese Ipswich Town potrebbe aver attraversato tempi difficili, ma spera che un nuovo accordo di sponsorizzazione della maglia con il cantante Ed Sheeran potrà risollevare le loro sorti, supportati dai fan del cantautore di Shape of You. L’Ipswich, soprannominata “The Tractor Boys“, ha vinto la FA Cup nel 1978 e la Coppa UEFA, precursore dell’Europa League, nel 1981, ma ora si trova nella terza divisione della League One. L’accordo di una stagione con il cantautore Sheeran, che vive vicino a Ipswich ed è un fan della squadra, vedrà la realizzazione di un logo con simboli matematici (più, meno, uguale, diviso, moltiplicazione) e la parola TOUR, sulle magliette blu del club.

Ed Sheeran

Ed Sheeran sponsor dell’Ipswitch Town

Ed Sheeran sarà lo sponsor dell’Ipswitch Town e, sulla maglia dei giocatori, saranno presenti dei simboli che si riferiscono ai titoli degli album del cantautore di Halifax e sebbene il cantante non abbia mostrato il logo, potrebbe essere parte di una promozione per un tour imminente. “Tutto sarà svelato in tempo“, ha detto Sheeran, al sito web del club di Suffolk. “Il Football Club è una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno“. “Mi sono sempre piaciuti i miei viaggi a Portman Road e non vedo l’ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi“, ha aggiunto.

Il fan di lunga data dell’Ipswich ha firmato un contratto di un anno per sponsorizzare le maglie da uomo e da donna della prossima stagione. L’Ipswich è al centro della classifica in League One a due partite dalla fine, mentre la squadra femminile gioca in quarta divisione. Un consorzio americano ha recentemente acquistato il club e si è impegnato a investire per guadagnare la promozione in seconda divisione.

Perché il cantautore sponsorizza Ipswich?

Ed Sheeran è un sostenitore dell’Ipswich, la sua squadra di calcio locale. Nel 2015, ha descritto il Suffolk, la contea in cui si trova Ipswich, come il posto che “io chiamo casa“. Ha un box a Portman Road ed è stato fotografato in diverse partite di Ipswich nel corso degli anni, incluso un derby dell’East Anglia contro il Norwich City nel 2018. Sheeran ha fatto diverse donazioni a progetti a Ipswich, incluso l’ospedale e, nel 2009, ha organizzato un’asta per raccogliere fondi per un parco giochi per bambini con bisogni educativi speciali e disabilità.