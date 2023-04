Ed Sheeran, show intimo a Milano per pochi fortunati fan

Non capita spesso di vedere un artista come Ed Sheeran in un ambiente così intimo e di fronte a un pubblico raccolto come quello del Fabrique di Milano. Anzi, è pressoché impossibile. Ma è quello che è accaduto stasera in occasione dello show case di presentazione del nuovo album “-” (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album “matematici”, atteso il 5 maggio prossimo. Un album che ritorna alle radici cantautorali di Ed e scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza. Il cantautore britannico, superstar globale da oltre 43 milioni di follower e vincitore di diversi Grammy, amatissimo in Italia dove nella sua carriera ha vinto un disco di Diamante, 76 platini, e 15 oro, con un record di presenze in top 10, a Milano torna a esibirsi davanti a 450 persone vincitrici di un concorso de La Feltrinelli e ad altri pochi fortunati invitati.

Un pubblico che a più riprese intona e si emoziona su alcuni dei principali successi del baronetto Ed e al quale l’artista offre uno spettacolo impagabile, l’unico previsto in Italia per il 2023. T-shirt bianca e pantaloni cargo d’ordinanza, Ed Sheeran si esibisce per circa un’ora, aprendo lo show con ‘Boat’, tra i singoli del nuovo album seguito da ‘Eyes closed’, il singolo che anticipa l’album, scritto qualche anno fa e che ha assunto un significato completamente nuovo dopo che Ed ha subito la perdita straziante del suo amico. “Volevo un album acustico perfetto, ci ho lavorato per oltre 10 anni – racconta dal palco l’artista, esibendosi ad occhi chiusi -. Poi mia moglie incinta ha scoperto di aver un cancro senza poterlo curare fino a dopo il parto, il mio migliore amico Jamal è morto ed ero sopraffatto dal dolore. Solo al funerale di Jamal ho realizzato che non lo avrei più visto”.

Sul palco Ed si confida, prima di attaccare ‘Life goes on’, un’altra delle tracce del nuovo album: “Quando è morto il mio amico avrei voluto che tutto si fermasse come quando è morta la Regina Elisabetta – sottolinea Sheeran – ma mi sono accorto che dopo un giorno tutti erano tornati alla vita di prima mentre io dopo 15 mesi sono ancora triste come il primo giorno. Credo sia giusto sentirsi così, non c’è niente di male ma l’importante è tenere viva la memoria di qualcuno e non sentirsi in colpa per questo. La vita va avanti”.

Stasera, avverte l’artista, “non ci saranno solo canzoni tristi” ma, assicura, ci sarà anche spazio per ballare e cantare insieme le sue hit più famose. Promessa mantenuta. Ed si diverte con il suo pubblico, canta e si esibisce solo con la chitarra e il piano ad accompagnare la sua voce. Niente scenografie imponenti o maxischermi da stadio, non servono. Sul palco è solo ma non lo sembra tanto è potente la sua voce.

Ed attacca ‘The end of Youth’, ‘Color Blind’ e ‘Sycamore’ lasciandosi andare, con quest’ultima canzone, a un’altra confidenza intima: “Era febbraio e stavo facendo le prove per i Brit Awards quando ho saputo del tumore di mia moglie – spiega Sheeran – in quel momento le tutte cose ti scorrono davanti agli occhi. Lei era incinta di 6 mesi…ora posso dire che mia figlia è nata e sta bene, che mia moglie fa dei controlli regolarmente ma è stato un periodo davvero duro e difficile”. Si passa quindi a ‘No strings’ e ‘The Hills of Aberfeldy’, brano che chiude il nuovo album, prima di passare ai suoi cavalli di battaglia: ‘Perfect’, che l’artista in passato ha eseguito in duetto con Andrea Bocelli e che fa impazzire il pubblico.

“Quando ho preparato il pezzo con Andrea studiavo italiano ogni giorno, facevo lezioni ora l’ho perso un po’ e vorrei tornare presto a perfezionarlo” confessa Sheeran. In sala si balla sui ritmi di ‘Bad Habits’, ‘Thinking out loud’, e ‘Shape of you’ fino a quando l’artista lascia da parte il microfono e intona ‘Departing glass’, “una canzone folk che mio padre irlandese suonava e che a fine serata viene intonata nei pub”. Il culmine della serata sulle note di ‘Afterglow’, con il quale Ed chiude il live, lasciando a tutti i presenti la sensazione di aver assistito a qualcosa di davvero speciale. (di Federica Mochi)