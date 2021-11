Ed Sheeran sarà protagonista di un concerto speciale su Pokemon Go: l’annuncio del cantautore sui social.

Ed Sheeran si esibirà doove finora non era mai stato: su Pokemon Go. Incredibile ma vero, il cantautore di Halifax sbarca nel mondo degli amatissimi Pokémon. L’artista è apparso già nella giornata di ieri attraverso un primo teaser, che ha anticipato l’annuncio ufficiale. Uno degli artisti più amati al mondo si esibirà con una performance speciale per tutti gli allenatori che giocano abitualmente su Pokémon Go, per celebrare l’uscita del suo ultimo album, Equals.

Ed Sheeran

Ed Sheeran in concerto su Pokémon Go: i dettagli

Ma com’è possibile che un cantante possa suonare sulla piattaforma di gioco. Semplice. L’artista sarà protagonista all’interno del videogame più amato riguardante i mostri tascabili attraverso una performance video pre–registrata, che sarò accessibile solo ai giocatori di Pokémon Go.

Il debutto è programmato per il 22 novembre, ma il video sarà disponibile per otto giorni, fino alle 22 italiane del 30 novembre. Nel set saranno disponibili le sue performance su successi come Perfect, Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Times e Shivers.

Di seguito l’annuncio:

Ed Sheeran su Pokémon Go: come partecipare

Per visualizzare il video basterà seguire poche semplici istruzioni. Tramite le notifiche tutti gli allenatori riceveranno infatti delle informazioni relativi all’esibizione del cantante. Ma le sorprese non finiscono qui. Squirtle, il Pokémon preferito di Ed Sheeran, apparirà infatti su Pokémon Go. Inoltre, i giocatori potranno riscattare tramite un codice un esclusivo oggetto per il proprio avatar ispirato alla grafica del nuovo album di Sheeran. Il codice può essere riscattato sull’app mobile di Pokémon Go a partire dal 22 novembre alle ore 20. Insomma, quello del cantautore di Halifax si preannuncia come un evento originale e imperdibile per chi, tra i suoi fan, ama anche i mostri tascanbili.