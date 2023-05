Ed Sheeran presenta il nuovo album con un concerto su Apple Music e Apple TV+

La serie di concerti Apple Music Live si appresta a tornare per una seconda stagione la settimana prossima, con una performance di Ed Sheeran all’Eventim Apollo di Londra. Il concerto sarà trasmesso live in esclusiva per gli abbonati ad Apple Music, il servizio in streaming della Mela disponibile per iOS, Mac, Android e Windows. La performance servirà per celebrare il lancio di Subtract, il nuovo album di Sheeran che l’artista suonerà nella sua interezza in questa occasione, insieme con una band da 12 elementi che include Aaron Dessner dei The National. Dessner ha precedentemente collaborato con Taylor Swift, e ora ha scritto dei pezzi per Sheeran. Il concerto sarà trasmesso il 10 maggio e sarà disponibile per poter essere ascoltato e visto su Apple Music e Apple TV+. Apple ha anche fatto sapere che condividerà contenuti in anteprima dal concerto e dietro le quinte tramite Shazam. Recentemente Sheeran ha vinto in tribunale contro gli eredi di Marvin Gaye, che lo hanno accusato di aver copiato il classico Let’s Get It On nella sua Thinking Out Loud.