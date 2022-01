Ed Sheeran ha deciso di piantare molti alberi per tenere sotto controllo l’inquinamento generato dal suo tour mondiale.

“Sto cercando di riappropriarmi del Regno Unito il più possibile. Amo la mia contea e amo la fauna selvatica e l’ambiente”. Queste le parole di Ed Sheeran, il quale ha rivelato di piantare quanti più alberi possibile, al fine di compensare l’impronta di carbonio del suo nuovo tour.

Ed Sheeran

Ed Sheeran pianta alberi per contrastare l’inquinamento del suo tour

Il cantante 30enne, che vive in una tenuta di 16 acri nel Suffolk, ha spiegato l’idea di piantare alberi per contrastare l’impronta di carbonio del suo nuovo tour, in un’intervista a BBC Radio London. Ecco cosa ha detto: “Sto cercando di acquistare quanta più terra possibile e piantare quanti più alberi possibile“. Il video di Bad Habits:

“Sto cercando di riappropriarmi del Regno Unito il più possibile. Amo la mia contea e amo la fauna selvatica e l’ambiente“. E aggiunge: “Mi sento come se mi staccassero la testa ogni volta che lo dico, dato che il mio lavoro non è un lavoro estremamente sostenibile mentre vado a suonare in città, ma sto facendo del mio meglio“.

I progetti verdi del cantautore

Il cantautore ha già iniziato il suo progetto green, trasformando il campo vicino a casa sua in un “prato della fauna selvatica“. Sheeran ha dichiarato: “Ho un enorme alveare. Ho questo enorme stagno naturale con dentro tritoni, salamandre e c’è una biscia che vive lì dentro, nonché ricci“. Ha aggiunto: “Possiamo fare tutti la differenza“.

L’anno scorso fu riferito che Sheeran aveva già speso “decine di migliaia di sterline per il progetto“. Una fonte ha detto al The Sun che anche sua moglie Cherry Seaborn-Sheeran è coinvolta, poiché è interessata alla sostenibilità. “Un enorme campo in cui il suo laghetto all’aperto diventerà un bosco denso in pochi anni e ha piantato alberi a sei profondità lungo il perimetro per garantirgli la privacy“, ha affermato la fonte. “Aiuterà a ridurre l’impronta di carbonio del fatto che sia anche una rock star itinerante“.

Sembra che Sheeran e sua moglie siano seriamente intenzionati a vivere una vita verde. All’inizio di quest’anno, Cherry ha lasciato il suo importante lavoro nella city di Londra per coltivare frutta e verdura. Si è anche iscritta all’Università di Cambridge per studiare per un diploma post-laurea in business sostenibile. Secondo la sua biografia su Linkedin, Cherry sta “lavorando per creare un ambiente di vita autosufficiente, con l’obiettivo di produrre energia sostenibile, così come tutta la frutta e la verdura“.