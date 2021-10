Ed Sheeran ieri sera sarebbe dovuto essere ospite in studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ma il Covid lo ha bloccato in quarantena. Ad annunciare la sua positività al virus è stato proprio il cantante su Instagram.

«Hey ragazzi. Nota veloce per dirvi che sono tristemente risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e seguendo le linee guida del governo. Significa che non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno di persona per ora, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State tutti al sicuro».

Il cantante però sta bene e non ha sintomi, per questo motivo ieri sera ha rispettato il contratto con Fabio Fazio e si è ugualmente presentato in diretta su Rai3 in collegamento dalla sua cameretta.

Ed Sheeran parla in italiano a Fabio Fazio, il video

Dispiaciuto di non esser potuto venire in Italia, il cantante di Equals ha detto nella nostra lingua:

“Posso dire una cosa in italiano per favore? Mi dispiace così tanto di deludere te ed i miei fans italiani oggi. Potrei poter essere lì e spero di riuscire a farmi perdonare presto, vi amo tutti”.

Ecco il video:

In inglese ha poi specificato:

“Mi dispiace non esser potuto venire in Italia, c’era già la macchina pronta per portami in Italia, ho fatto il tampone stamattina ed ho scoperto di essere positivo. Siamo in quarantena io e mia figlia. Ma vi prometto al 100% che verrò! Adoro l’Italia, ho una casa lì, è un luogo meraviglioso“. Aggiungendo poi in italiano: “Io sto imparando l’italiano, ogni giorno una lezione col mio insegnante“.