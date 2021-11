Ed Sheeran sarà ospite internazionale di un Live di X Factor 2021: tutti i dettagli sulla notizia confermata durante la seconda puntata.

Il secondo Live di X Factor 2021 non è stato privo di emozioni, specialmente sul finale, quando è stato annunciato l’arrivo di un grandissimo ospite internazionale: Ed Sheeran. Il cantautore di Halifax tornerà in Italia per partecipare a un grandissimo evento, probabilmente uno dei Live del talent di Sky più attesi in questa edizione. Scopriamo insieme quando arriverà l’artista di Equals sul palco più seguito d’Italia.

Ed Sheeran

Ed Sheeran a X Factor 2021 in un Live

Non solo i Coldplay. X Factor 2021 ha messo a segno un altro colpaccio. Sarà infatti grande ospite internazionle un altro grandissimo artista di livello mondiale, una stella brillante almeno quanto la band di Chris Martin: Ed Sheeran. L’annuncio è arrivato sul finale della seconda puntata, quando Ludovico Tersigni ha sorpreso il pubblico dando appuntamento ai fan del cantautore, appena guarito dal Covid. La data da segnare sul calendario con un circoletto rosso è il 25 novembre. L’artista di Halifax sarà protagonista infatti come ospite d’onore nel quinto Live Show. Di seguito il tweet con l’annuncio:

Non solo Ed Sheeran: le emozioni del secondo Live

La seconda puntata dal vivo di X Factor è stata ricca di emozioni. Ospite d’onore è stato un giovane tra i più amati in Italia, Chiello degli FSK Satellite. Ma la grande musica non è mancata nemmeno nelle due manche. In particolare grazie al primo ballottaggio e alla prima eliminazione. Protagonisti sul finale sono stati Versailles e i Westfalia, e alla fine ha lasciare il talent per primi sono stati proprio i ragazzi della squadra di Mika. Un’eliminazione arrivata dopo una cover piuttosto spenta di Hey Ya! nel corso della puntata. Insomma, anche questa edizione ha rotto il ghiaccio con le eliminaizioni. Vedremo chi proseguirà il suo cammino, per poter incontrare da vicino anche Ed Sheeran, per molti un vero idolo.