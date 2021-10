Fabio Fazio intervisterà Ed Sheeran a Che tempo che fa, prima dell’uscita del nuovo album dell’artista britannico, intitolato ‘=’.

Grandi star del cinema e della musica spesso transitano a Che tempo che fa. Fabio Fazio, infatti, intervisterà Ed Sheeran poco prima del lancio del nuovo album del musicista di Halifax, intitolato “=” (che va letto Equals). Il conduttore, di recente, ha avuto l’onore di fare quattro chiacchiere con Brian May, leggendario chitarrista dei Queen. L’intervista del rosso cantautore britannico andrà in onda il 24 ottobre su Rai 3.

Ed Sheeran

Ed Sheeran a Che tempo che fa: i dettagli dell’intervista con Fabio Fazio

Il 24 ottobre, ritorna a Che tempo che fa, Ed Sheeran. Parliamo di un ritorno da Fabio Fazio in quanto il cantautore è già stato ospite della trasmissione di Rai 3, nel 2017, prima che iniziasse il tour mondiale dopo l’uscita dell’album “÷” che, quell’anno, iniziò a Torino, al PalaAlpitour. Fabio Fazio ha annunciato la notizia su Twitter:

Il nuovo album di Ed Sheeran, Equals (=), uscirà il 29 ottobre – anticipato dal singolo Bad Habits – e funge da prima uscita discografica, in quattro anni ddi assenza dalle scene musicali, anche se bisogna ricordare che il cantante pubblicò, nel 2019, un disco di duetti, intitolato No. 6 Collaborations Project.

La partecipazione al programma tv CBeebies Bedtime Story

Ed Sheeran prende parte al programma televisivo CBeebies Bedtime Story. Il cantautore trentenne che l’anno scorso ha dato alla luce la suo prima figlia, Lyra, con la moglie Cherry Seaborn, leggerà I Talk Like a River di Jordan Scott e Sydney Smith. La storia parla di un ragazzo con la balbuzie. Il cantante stesso ha avuto problemi con la balbuzie da ragazzo. In precedenza, raccontò delle proprie esperienze – nel 2015 – durante un discorso tenuto al gala dell’American Institute for Stuttering. Rivelò al pubblico come il rap di Eminem lo abbia aiutato a superare la sua balbuzie.

Sheeran ha dichiarato: “Crescendo, balbettavo come il bambino di I Talk Like a River, quindi sono felice di leggere questa storia per CBeebies Bedtime Stories, soprattutto perché sono anch’io un neo papà. Spero che la storia aiuti a ispirare e sostenere altri bambini che balbettano“.