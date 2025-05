ED SHEERAN: il nuovo album “PLAY” in arrivo il 12 settembre. Scopri il singolo “Old Phone”

Ed Sheeran è pronto a una nuova fase della sua carriera con l’album “PLAY”, in uscita il 12 settembre 2025. Per annunciarlo, ha lanciato il singolo “Old Phone”, una ballata malinconica e autobiografica che segna l’inizio di quest’era musicale. Sheeran descrive “PLAY” come una risposta a un periodo difficile, mirata a riportare gioia e colore, ispirata dalle culture vissute durante i suoi tour. L’album riflette un altalenarsi di emozioni, esprimendo l’amore dell’artista per la musica e la sua evoluzione personale come uomo, compagno e padre.

Con l’età, Sheeran desidera godere della vita, apprezzando i momenti intensi. È possibile preordinare “PLAY”, e diverse iniziative a tema seguiranno prima della sua uscita. Registrato in varie località internazionali, con la finale a Goa, l’album rappresenta anche il desiderio dell’artista di ritrovare leggerezza dopo un periodo complesso. Sheeran ha dichiarato: “Volevo qualcosa che riportasse colore nella mia vita”, immaginando eventi promozionali come jam session nei pub e concerti improvvisati.

Il singolo “Old Phone”, prodotto da Blake Slatkin e Ilya Salmanzadeh, si ispira al ritrovamento di un vecchio telefono, portando il cantautore a riflettere su ricordi tra messaggi dimenticati e legami spezzati. La canzone, con una scrittura essenziale, mostra la fragilità del tempo e la memoria, richiamando le radici acustiche di Sheeran con una nuova maturità.

Inoltre, Ed Sheeran sarà in tour in Italia a giugno 2025, con un concerto il 14 giugno a Roma presso lo Stadio Olimpico.