Ed Sheeran ha annunciato di aver scritto una nuova canzone per i BTS, la più famosa band K-pop del mondo.

Il vampiro Ed Sheeran è pronto a regalare una nuova canzone ai BTS. Il cantautore di Halifax, reduce dal lancio del suo ultimo singolo Bad Habits, già diventato virale grazie alla sua ‘trasformazione’ in un vampiro, ha raccontato ai fan qualche segreto sui suoi prossimi progetti. Nell’occasione, ha confermato di essere pronto a una seconda collaborazione con i BTS, la band sucoreana più famosa al mondo. L’artista ha reso noto di aver scritto una seconda canzone per loro, dopo la hit Make It Right del 2019, presente nell’album Map of the Soul: Persona.

Intervistato dallo show radiofonico Most Requested Live, il cantautore dai capelli rossi ha risposto alle domande dei giornalisti confermando di aver appena terminato di lavorare con il gruppo sudcoreano a un nuovo pezzo da inserire nel loro nuovo album.

Racconta il cantautore di Halifax: “Ho appena lavorato con i BTS al loro ultimo album e ho scritto per loro una nuova canzone. Sono veramente super, super cool“. Non sappiamo quando arriverà questo nuovo brano, ma la stampa sudcoreana ha confermato che in effetti Sheeran ha lavorato a una nuova canzone del celebre gruppo. Di seguito il post con la video intervista del cantante:

Taylor Swift dà supporto alla nuova canzone di Ed Sheeran

Tra i tanti fan del cantuatore di Halifax che sono andati su di giri per il suo nuovo singolo Bad Habits c’è anche Taylor Swift. L’artista americana, che è una cara amica di Ed, ha manifistato il suo apprezzamento sui social, confessando: “Ed ha fatto uscire una nuova canzone e io non riesco a togliermela dalla testa! E questo video! Streammate, comprate, supportate, ballate su di esso incontrollabilmente per tutta l’estate“.