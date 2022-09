Ed Sheeran, fan sfegatato, registra una nuova canzone per i Pokèmon

Ed Sheeran, artista di fama internazionale che ha venduto più di 150 milioni di dischi è anche un fan scatenato dei Pokèmon. In collaborazione con The Pokèmon Company, Ed Sheeran ha registrato il nuovo brano “Celestial” che apparirà negli attesissimi giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo il 18 novembre 2022 in esclusiva su console della famiglia Nintendo Switch. Il video di Celestial, ispirato dalla passione del cantante include l’apparizione di alcuni dei Pokèmon preferiti di Ed Sheeran tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax ed è stato diretto dal pluripremiato regista Yuichi Kodama.

“Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari”, ha detto Ed. “Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!”

“Collaborare con una star internazionale come Ed è davvero un sogno che si avvera per noi di Pokémon”, ha aggiunto Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International. “Siamo tutti suoi grandi fan; è stato un immenso piacere lavorare insieme a lui e la sua genuina passione per il mondo Pokémon è decisamente palpabile. Inoltre, Yuichi Kodama è riuscito a rappresentare magnificamente una sensazione di gioia infantile e un’aria di avventura nel video. L’amore che provano entrambi per la serie Pokémon ha reso questa collaborazione davvero speciale e non vediamo l’ora di vedere i fan dei Pokémon e della musica di Ed che cantano Celestial. Spero che tutti saranno felici di sentire la canzone anche in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, a fine anno.”