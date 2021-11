Ed Sheeran ed Elton John, Merry Christmas: la nuova canzone natalizia del cantautore di Halifax e della leggenda del rock.

Ed Sheeran ed Elton John sono pronti a lanciare la hit natalizia definitiva. La notizia era già nell’aria. Sapevamo che i due artisti inglesi avevano collaborato per una nuova canzone di Natale in grado di scalare le classifiche. Ma adesso conosciamo anche la data di uscita e il titolo. Si chiama Merry Christmas ed è in arrivo dal 3 dicembre sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo più che probabile instant classic.

Elton John

Merry Christmas: il nuovo singolo di Elton John ed Ed Sheeran

Ad anticipare il nuovo brano natalizio della coppia inglese è un teaser video diffuso sui social. Nella clip si vede Elton aprire la porta a Sheeran che, armato di fogli, ufficializza il loro feat. Una scena che ricalca quella famosa del film cult Love Actually. Ogni riferimento non sembra puramente casuale.

La notizia è stata ufficializzata anche dallo stesso Ed con queste parole: “Lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John e mi ha detto ‘Dovremmo fare una canzone di Natale!’, gli ho risposto ‘Sì, magari nel 2022’. Ma in verità ho scritto il ritornello quello stesso giorno. Ed eccoci qua, la nostra canzone di Natale“. Di seguito la clip con l’annuncio:

La canzone natalizia di Ed Sheeran ed ELton John

A confermare l’arrivo di una nuova canzone natalizia tutta loro era stato, poche settimane fa, lo stesso Sheeran, che per questo motivo aveva subito anche un’amichevole reprimenda dal baronetto, che avrebbe voluto mantenere la sorpresa ancora un po’. In un’intervista a una radio olandese, sir Elton aveva dichiarato: “Sì, ha tirato fuori il gatto dalla borsa, vero? Ho giurato di mantenere il segreto e poi quella ca**o di bocca larga di Sheeran va in Olanda a raccontarlo! Dovrebbe uscire, non l’abbiamo ancora finito, quindi c’è ancora del lavoro da fare“. Lavoro che evidentemente è terminato. E noi non vediamo l’ora di ascoltarlo.