Ed Sheeran e Taylor Swift, The Joker and the Queen: il video del nuovo singolo dei due cantautori, grandi amici anche nel privato.

Ed Sheeran collaborerà con i Maneskin? Possibile, soprattutto dopo l’apertura da parte della band, che ha ammesso di sognare di poter lavorare con il cantautore britannico. Intanto però il buon Ed non perde l’occasione per unire le forze, ancora una volta, con una delle sue più grandi amiche: Taylor Swift. Dopo Everything Has Changed, storico brano dell’album Red della cantante americana, i due di sono ritrovati in The Joker and the Queen, singolo presente nell’album = dell’artista di Halifax. Un brano accompagnato, dall’11 febbraio, da un nuovo video ufficiale molto molto speciale per i loro fan.

Ed Sheeran e Taylor Swift: il video di The Joker and the Queen

Canzone tra le più emozionanti dell’ultimo lavoro dell’artista dai capelli rossi, The Joker and the Queen ha sorpreso i fan della band, specialmente con il suo nuovo video. La clip è infatti nient’altro che la continuazione di quella di Everything Has Changed.

Taylor Swift

I due protagonisti sono sempre i due giovani attori Ava Ames e Jack Lewis, ormai cresciuti (sono passati quasi dieci anni dal primo video), e continuano nelle loro disavventure, dando vita a un effetto di serialità a un brano che si trasforma, così, ancor di più in una perla e un bel regalo da parte di Sheeran a tutti i suoi fan.

Ecco la famosa clip, già diventata virale:

Dopo Taylor Swift, i Maneskin per Ed Sheeran?

In questi giorni si è discusso molto di una possibile collaborazione in futuro tra Sheeran e i nostri Maneskin. Il cantautore di Halifax non ha mai negato, nelle recenti interviste, di apprezzare la band romana. Dal canto loro, i quattro ragazzi vincitori dell’Eurovision hanno aperto a un possibile feat con Sheeran durante la loro ultima apparizione ai Brit Award. Per ora comunque non c’è nulla in più di un sussurro e un’ipotesi. Vedremo se i prossimi mesi sapranno darci qualche indicazione in più.