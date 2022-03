Ed Sheeran è il più ascoltato al mondo su Spotify: dominio per il cantautore inglese, resistono i Maneskin.

Chi è l’artista più ascoltato al mondo? La risposta ce la fornisce Spotify, ed è tutto meno che sorprendente: Ed Sheeran. Il cantante inglese continua ad essere il più amato in tutto il pianeta, con quattro pezzi che hanno superato il miliardo di ascolti. Un successo che continua senza sosta anche con le nuove canzoni.

Il suo ultimo album, =, ha messo insieme 78 milioni e 800mila ascolti finora, con due brani entrati nella top 50 della piattaforma. Numeri straordinari che lo hanno portato in vetta a una speciale classifica, davanti a tantissimi artisti di fama internazionale, compresi i nostri Maneskin, che continuano a resistere ai vertici nonostante un calo fisiologico nella popolarità.

Ed Sheeran è il più ascoltato al mondo su Spotify

Una manciata di ascolti permette a Ed Sheeran di porsi davanti a due altre grandi star della musica pop internazionale, due veri pilastri e dei rivali più che onorevoli per il cantautore britannico. Si tratta in particolare dei canadesi The Weekend, a quota 78 milioni e 200mila ascoltatori, e di Justin Bieber, altra star canadese, con poco più di 78 miloni di ascolti.

Dietro a questo trio da urlo arriva finalmente la prima donna di questa speciale classifica. E che donna: Dua Lipa, capace di mettere insieme 66 milioni di ascolti su Spotify. Numeri straordinari per la popstar, che rimane lontanissima rispetto ai nostri Maneskin, peraltro non gli unici italiani presenti in classifica.

Quanto sono ascoltati ancora i Maneskin?

La band romana di Thomas Raggi, che nel momento di massima ascesa aveva raggiunto ben 54 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma streaming, si attestano ancora nei primi posti di questa speciale classifica con circa 20 milioni di ascoltatori mensili. Un risultato importante che conferma il loro successo.

Dietro di loro, ma a pochi milioni di distanza, ci sono invece i Meduza, il trio di dj italiani che ha segnato per sempre la musica dance internazionale. Al momento, grazie anche alla loro Piece of Your Heart, hanno messo insieme oltre 17 milioni di ascoltatori mensili.