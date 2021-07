In una recente intervista al The Sun, Ed Sheeran non esclude di poter dedicarsi anche al metal un giorno: il cantautore di Suffolk ha già ricevuto il benestare di Dani Filth.

Ed Sheeran “non sarebbe contrario” a scrivere canzoni metal. E ciò potrebbe accadere già dal prossimo album. “Da bambino mi piaceva molto il death metal“, ha detto Sheeran al The Sun. “Ho ascoltato Cradle Of Filth e Slipknot e tutta quella roba. Non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo. [Ma] ho imparato tutti quei riff alla chitarra da bambino. È qualcosa che non ho mai pensato di fare, ma qualcosa a cui non sarei contrario”. A parte elencare due band che non suonano death metal, già ha avuto l’approvazione del frontman dei Cradle Of Filth, Dani Filth. “Ci crederò quando lo vedrò“, ha scritto Filth su Instagram. “Il compagno di Suffolk potrebbe andare bene alla fine“.

Ed Sheeran, un futuro nel metal?

Il frontman dei Cradle Of Filth, Dani Filth, è venuto a conoscenza dell’intervista e ha risposto su Instagram: “Ci crederò quando lo vedrò. Il compagno di Suffolk potrebbe andare bene alla fine“. Ecco il post del cantante sul popolare social network:

Secondo recenti indiscrezioni su Ed Sheeran, pare che un liutaio del Regno Unito sia riuscito a restaurare la sua chitarra acustica Martin, un regalo di Eric Clapton, che fu gravemente danneggiato in un incendio alcuni anni fa e inizialmente ritenuta irrecuperabile.

Le affinità con il rap metal

Non è la prima volta che Sheeran parla di cambi di genere o di propendere per nuove forme di espressione musicale. Nel 2013, infatti, rivelò a MTV sul fatto che stava lavorando a un album rap-metal e, sebbene un progetto del genere non si sia mai materializzato, ha frequentato artisti del calibro del frontman dei Korn, Brian “Head” Welch.

In un’apparizione del 2015 al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sheeran ha eseguito cover acustiche pop di canzoni heavy metal, tra cui Break Stuff dei Limp Bizkit, pubblicizzando un falso album intitolato Death Sheeran. L’artista ha pubblicato il suo ultimo singolo, Bad Habits, il mese scorso, che ha rappresentato la sua prima uscita, dopo quasi quattro anni, diventando il decimo singolo numero uno nel Regno Unito del cantautore.