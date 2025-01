ED SHEERAN e GRACIE ABRAMS: Le Prime #1 Nelle Chart UK del 2025

Ed Sheeran inizia il 2025 con il botto, portando il suo ottavo album, + – = ÷ × (Tour Collection), al primo posto delle classifiche britanniche. Questo album, che è già in classifica da quattordici settimane dopo il suo debutto nell’ottobre 2024, ha finalmente conquistato la vetta grazie all’uscita di una variante esclusiva in vinile pubblicata da Blood Records. La Tour Collection celebra il percorso musicale di Ed Sheeran e include brani di successo e registrazioni live dai suoi sei precedenti album, che hanno raggiunto la vetta delle classifiche: + (2011), X (2014), ÷ (2017), No.6 Collaborations Project (2019), = (2021) e – (2023). Si tratta di un’antologia che racchiude oltre un decennio di successi e momenti condivisi con milioni di fan.

Nella Top 5 degli album, le posizioni restano invariate: Sabrina Carpenter si piazza al secondo posto con Short N’ Sweet, seguita da SZA con SOS al terzo, Chappell Roan al quarto con The Rise And Fall Of A Midwest Princess e Charli XCX al quinto con BRAT.

Per quanto riguarda i singoli, Gracie Abrams inaugura il 2025 con il brano That’s So True, che torna al vertice della Official Singles Chart, consolidandosi come il primo singolo numero 1 del nuovo anno. Questa canzone aveva già dominato la classifica per cinque settimane consecutive nel 2024 e ora aggiunge una sesta settimana non consecutiva al suo regno. APT., una collaborazione tra ROSÉ e Bruno Mars, ritorna al suo picco di numero 2. Questo brano ha fatto la storia nel 2024 come la prima canzone di una solista K-pop femminile a entrare nella Top 10 del Regno Unito, e celebra ora dieci settimane nella Top 10, dimostrando il suo status di hit globale.

Infine, + – = ÷ × (Tour Collection) ha portato Ed Sheeran anche al primo posto nella Official Vinyl Albums Chart e nella Official Record Store Chart, posizionandosi come l’album più acquistato nei negozi indipendenti del Regno Unito.