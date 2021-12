Ed Sheeran ha raggiunto tre miliardi di stream su Spotify: è il primo artisti a tagliare questo traguardo eccezionale.

Se c’è un uomo che nel mondo della musica pop è entrato nella storia a forza di record, questo è Ed Sheeran. Il grande cantautore britannico, che ha regalato nel Natale 2021 la hit definitiva, Merry Christmas insieme all’amico e maestro Elton John, ha appena infranto un traguardo straordinario, mai raggiunto da nessun altro nella storia. Da queste ore è il primo ad aver conquistato 3 miliardi di ascolto in streaming su Spotify con una sua canzone. In particolare il merito è di Shape of You.

Ed Sheeran

Ed Sheeran: Shape of You da record su Spotify

E pensare che lo stesso cantautore di Halifax non credeva moltissimo alle potenzialità di questo brano, cui preferiva, ad esempio, Castle on the Hill. Invece, il successo è stato straordinario, al punto da portarlo a raggiungere questo traguardo storico. Su Instagram Ed ha voluto festeggiare e ringraziare tutti: “Grazie Spotify per il tuo supporto nel corso degli anni. Abbiamo trascorso 10 anni fantastici insieme e, si spera, ne avremo almeno altri dieci“. Di seguito il suo post:

Ed Sheeran racconta la genesi di Shape of You

L’artista ha quindi voluto raccontare la genesi di un brano davvero importante per la sua carriera (e non solo). Lo ha infatti scritto quasi alla fine del processo di scrittura di Divide, album del 2017, e avrebbe dovuto essere un singolo con vita propria, che non avrebbe dovuto avere spazio all’interno di un album. A scegliere di inserirlo fu Ben Cook, ex presidente di Altantic Records UK, con un’intuizione davvero importante. Ammette Sheeran: “Io gli ripetevo che volevo Castle on the Hill come primo singolo. Ci rendemmo conto di non essere d’accordo e si decise per pubblicare entrambe le canzoni contemporaneamente. Devo dire una cosa a Ben: mi sbagliavo e tu avevi ragione“.

Di seguito il video ufficiale: