ED SHEERAN “Azizam”: il nuovo singolo tra amore, gioia e libertà

Ed Sheeran avvia un nuovo capitolo della sua carriera con l’uscita del singolo “Azizam”, un brano che fonde elementi della musica folk persiana e irlandese, creato con il produttore Ilya Salmanzadeh. “Azizam”, che significa “mio/a caro/a” in persiano, celebra temi di amore, gioia e spensieratezza, esortando ad immergersi nel momento sotto luci vivaci.

Il video musicale accompagna il singolo, mostrando un viaggio di Ed attraverso città iconiche degli Stati Uniti e del Regno Unito, come New York, Los Angeles e New Orleans, con un palloncino rosa a forma di cuore e una sosta al suo amato Ipswich Town FC.

Con l’uscita di “Azizam”, Ed Sheeran chiude il capitolo della sua “Matematica Era” e si prepara per una nuova fase musicale nel 2025. Da sempre impegnato a esplorare nuovi orizzonti, ha collaborato con vari produttori e autori di tutto il mondo per il suo prossimo album, che promette di essere un’opera definitoria nel panorama della musica pop. Le informazioni dettagliate sull’album saranno rivelate a breve.

Inoltre, Ed Sheeran annuncia un tour in Italia, previsto per giugno 2025. Il concerto si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 14 giugno. I biglietti possono essere acquistati tramite TICKETMASTER e TICKETONE. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il suo sito web e i profili social ufficiali.