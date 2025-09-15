Ed Gein: la vera storia dietro il mostro americano

Il 3 ottobre, Netflix presenterà il terzo capitolo della serie antologica “Monster”, ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Questa volta il focus è su Ed Gein, uno dei criminali più inquietanti della storia degli Stati Uniti, che ha influenzato film come “Psyco”, “Non aprite quella porta” e “Il silenzio degli innocenti”. Charlie Hunnam interpreterà Gein, affiancato da Laurie Metcalf nel ruolo di sua madre Augusta.

Ed Gein nacque in un contesto familiare complesso, con un padre alcolizzato e una madre estremista religiosa che gli trasmise un forte senso di peccato, in particolare verso le donne. Dopo la morte del padre, il suo isolamento aumentò e, in seguito alla scomparsa della madre, Gein iniziò a commettere crimini gravi, inclusi omicidi e necrofilia, collezionando parti del corpo femminili per creare oggetti inquietanti.

Processato, Gein fu dichiarato incapace di intendere e volere e trascorse la sua vita in istituti psichiatrici. Morì all’età di 77 anni all’interno di una struttura per la salute mentale. La sua storia continua a suscitare inquietudine, non solo per la brutalità dei suoi crimini, ma anche per la contraddizione tra il suo aspetto timido e gli orrori che nascondeva.

La serie “Monster: La storia di Ed Gein” non si limita a raccontare gli atti criminali, ma indaga anche le circostanze psicologiche e sociali che hanno contribuito alla formazione di Gein come “mostro reale”. Rimanendo fedele ai fatti documentati, il racconto esplora la sottile linea che separa mostruosità e umanità.