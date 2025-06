ECRI 2024: Raccomandazioni per l’Italia sul Razzismo

Il rapporto annuale per il 2024 dell’organo contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri) ha emesso raccomandazioni per l’Italia, senza costituire una condanna. Cesare Pinelli, membro della Commissione di Venezia e professore di Diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma, ha spiegato che le raccomandazioni sono strumenti non vincolanti, finalizzati a segnalare problemi in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Pinelli ha chiarito che l’obiettivo delle raccomandazioni è prevenire comportamenti problematici e incoraggiare la loro correzione, piuttosto che imporre azioni. Sottolinea che il rapporto si basa su indagini condotte e cerca di rispecchiare situazioni verosimili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com