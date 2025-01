Ecovacs lancia i nuovi robot per la pulizia di pavimenti e finestre

Al CES 2025, Ecovacs ha presentato nuove innovazioni nella robotica domestica, con focus sulla famiglia DEEBOT X8 per la pulizia dei pavimenti, la famiglia GOAT A&O per la cura del prato e il nuovo WINBOT per la pulizia dei vetri. David Cheng Qian, Vice Presidente e CEO di Ecovacs, ha sottolineato come queste innovazioni migliorino la leadership dell’azienda e rispondano alle esigenze in evoluzione dei consumatori.

Il DEEBOT X8 PRO OMNI si distingue per la tecnologia di pulizia OZMO ROLLER, che consente una pulizia autolavante istantanea grazie a un rullo sempre pulito durante l’operazione. Equipaggiato con un sistema avanzato di intelligenza artificiale, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, riconosce ostacoli con precisione e naviga in modo efficiente negli spazi domestici. La sua elevata capacità di aspirazione di 13000 Pa garantisce una rimozione efficace di polvere e detriti, mentre la tecnologia ZeroTangle 2.0 impedisce l’aggrovigliamento di capelli e peli. La stazione OMNI All-in-1 offre diverse funzionalità, come il lavaggio del panno con acqua calda, asciugatura ad aria e aggiunta automatica di detergente. Queste caratteristiche rendono l’esperienza di pulizia molto autonoma e riducono l’intervento umano. Da quando è stato lanciato in Cina a settembre 2024, il DEEBOT X8 PRO OMNI ha conquistato il 68% del mercato online durante il festival dello shopping.

In aggiunta alla famiglia DEEBOT X8, è stata introdotta la famiglia DEEBOT T50, il cui modello di punta è T50 MAX, dotato di tecnologia BLAST, che massimizza il flusso d’aria e offre una potenza di aspirazione di 18500 Pa. Risultando così ideale per famiglie con tappeti, migliora significativamente la raccolta della polvere. Il design ultrasottile del T50 PRO OMNI permette di raggiungere spazi ristretti.

Per quanto riguarda il giardinaggio, la famiglia GOAT A include tosaerba automatici per giardini di medie e grandi dimensioni, mentre i modelli GOAT O sono progettati per giardini più piccoli e complessi, offrendo navigazione intelligente.

Infine, Ecovacs ha presentato il Winbot W2 PRO OMNI, un robot lavavetri avanzato dotato di una stazione di ricarica portatile, e il Winbot MINI, il robot lavavetri più piccolo, utile per semplificare la pulizia delle finestre.