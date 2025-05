ECOVACS DEEBOT X9 PRO: Il Robot Aspirapolvere Perfetto

Descrizione Prodotto



1 Pulizia Intelligente

2 OZMO ROLLER

3 Tecnologia BLAST

4 Triple Lift



1 Rapido ed Efficace

2 Come Funziona?

3 TruEdge2.0 con Sensore 3D

4 Massima Pulizia



1 Oltre le Aspettative

2 Nessun Groviglio

3 Pulizia Tappeti

4 Assistenza Personalizzata

5 6400 mAh



1 Stazione Tutto in Uno

2 Auto-addizione Soluzione

3 Livelli Calore Regolabili

4 Asciugatura ad aria calda

5 Garantisce la Pulizia



1 Alimentato dall’AI

2 Pulizia Spazi Ristretti

3 Pulizia in Tempo Reale

4 Assistente AI YIKO-GPT

5 Controllo Tramite APP

【Tecnologia BLAST e Potenza di Aspirazione di 16600 Pa】ECOVACS X9 PRO OMNI robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura rivoluziona la pulizia con BLAST (Boosted Large-Airflow Suction), in grado di raggiungere una potenza di aspirazione di 16.600 Pa e un flusso d’aria di 16,3 l/s (49% in più rispetto a un aspirapolvere tradizionale*) per sollevare sporcizia, peli di animali e residui di grandi dimensioni (tasso di raccolta del 100% dei residui di dimensioni simili a quelle dei cereali). Alimentato da una batteria a sacchetto EV-Grade (con un’autonomia 2,4 volte superiore), rimuove il 137,6% in più di polvere dei tappeti mantenendo la precisione necessaria per le particelle fini.

【Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER】Il sistema OZMO ROLLER offre un’esperienza di pulizia più potente, strofinando e rimuovendo efficacemente le macchie dal pavimento con una pressione di 3.700 Pa, ossia oltre 16 volte la pressione offerta dalle principali tecnologie di lavaggio a doppia piastra e vibranti attualmente disponibili sul mercato. L’acqua pulita mantiene il mocio sempre come nuovo. Grazie a 200 movimenti di lavaggio e strofinamento ad alta velocità al minuto, previene efficacemente le righe sul pavimento e la contaminazione incrociata. Con un’area di contatto più piccola, il mocio può mantenere una pressione più mirata e ottenere un effetto di pulizia efficace sulle macchie.

【Sistema Triple Lift con Separazione Ottimale tra Secco e Umido】Il sistema Triple Lift di ECOVACS X9 PRO OMNI con separazione ottimale tra pulizia a secco e a umido si adatta alle diverse condizioni di pulizia dell’ambiente. Il mocio a rullo si solleva sui tappeti per evitare danni dovuti all’acqua, mentre la potenza di aspirazione aumenta automaticamente per migliorare la pressione di aspirazione. In caso di perdite di liquidi, entrambe le spazzole si sollevano per evitare contaminazioni, e utilizzano una pulizia a griglia per i residui più ostinati. Le particelle di grandi dimensioni vengono eliminate grazie al sollevamento della spazzola laterale che ne impedisce la dispersione.

【Tecnologia AIVI 3D 3.0 e AI Stain Detection 2.0】La tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach utilizza luce strutturata e deep learning per mappare la casa in tempo reale, evitando ostacoli in movimento come animali domestici, scarpe o giocattoli. L’avanzata tecnologia AI Stain Detection 2.0 identifica le macchie (ad esempio, salsa di soia, latte) e attiva automaticamente strategie mirate: ad esempio, strofinando tre volte per macchie leggere o eseguendo una pulizia profonda a griglia per residui più ostinati.

【Anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0 e TruEdge 2.0 con sensore 3D Edge】La tecnologia ZeroTangle 3.0 combina la spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e la spazzola principale con sistema ciclonico per eliminare i capelli avvolti intorno alle setole; ideale per famiglie con animali domestici o persone con capelli lunghi. TruEdge 2.0 con sensore 3D Edge estende dinamicamente il mocio a rullo e le spazzole laterali per pulire i bordi e gli angoli a una distanza minima di appena 1 mm, anche intorno a battiscopa irregolari e gambe di mobili.

【Stazione OMNI Aggiornata con Innovazioni】La stazione OMNI aggiornata garantisce una manutenzione impeccabile: Lavaggio del mocio a temperatura controllata 2.0 (40-75 °C): regola i cicli di riscaldamento e lavaggio in base ai livelli di sporco per dissolvere il grasso e uccidere i batteri. Asciugatura ad aria calda a 63 °C: elimina il 99.9% di odori e microbi, asciugando il mocio in 2 ore. Vaschetta raccogli polvere con svuotamento automatico: nessuno svuotamento manuale per 90 giorni e pulizia minima del vassoio (1-2 volte all’anno). Erogazione automatica della soluzione detergente: mescola con precisione soluzione detergente e acqua (rapporto 1:200) per una pulizia ottimale senza residui.

【Integrazione Perfetta di Smart Home ed Efficienza Ecocompatibile】Sincronizzazione con Alexa, Google Home o l’app ECOVACS per la pianificazione, la pulizia a zona o gli aggiornamenti di stato. La batteria a sacchetto EV-Grade offre un’autonomia e un’efficienza energetica 2,4 volte superiore, mentre il design senza necessità di manutenzione per 150 giorni consente di ridurre gli sprechi derivanti da mocio o filtri monouso. La stazione OMNI compatta da 36,8 cm si adatta agli spazi ridotti, integrandosi perfettamente nelle moderne case europee.

Scopri la nostra esclusiva linea di prodotti eco-friendly, progettata per migliorare la tua vita quotidiana. Realizzati con materiali sostenibili, offrono durabilità e design moderno, garantendo così comfort e stile. Non perdere l’opportunità di fare una scelta consapevole: acquista ora e unisciti al movimento per un pianeta più green!